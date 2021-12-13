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ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

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Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Tuncay Pulluk yeniden başkan seçildi. Başkan Pulluk, “Tekrar başkanlık görevine beni seçen üyelerime saygılarımı sunarım. Yönetimden ayrılan arkadaşlara bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni ve yeniden yönetime seçilen arkadaşlara başarılar dilerim. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan ve yanımızda bulunan Çan 52 nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Bulut ve yönetimi Güran Duman ve İdris Aydın’a teşekkür ederim” dedi.

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