Kaymakam Dolu, güneş enerjili sulama sistemini yerinde inceledi

Çanakkale’nin Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çakırlı köyünde 700 dönümlük alanda badem, zeytin ve ceviz ağaçlarının sulama ihtiyacını karşılayacak olan güneş enerjili sulama sistemini yerinde inceledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakırlı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çimen, "Çakırlı köyü güneş enerjili sulama projesi Orman Genel Müdürlüğü tarafından özel zeytin ve aşılı badem ağaçlandırması yapmak üzere ve 700 dönümlük alanın sulanması amacı ile köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir. Hibe kapsamında tahsis edilen 842 bin lira tutarındaki proje ile köyün arazisinde atıl vaziyette bulunan artezyene güneş panelleri ile elektrik sağlanmış, bin 800 metrelik boru döşenerek depoya ulaştırılmış, zeytinliklerin ve bademliklerin sulanması sağlanmıştır. Çakırlı köyünü zeytin ve bademe kavuşturan orman teşkilatına, zeytin ve bademleri suya kavuşturan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.