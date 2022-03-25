Kaymakam Gürdal evi yanan aileyi ziyaret etti

Çanakkale’nin Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Maltepe köyünde evi yanan aileyi ziyaret etti.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Maltepe Köy Muhtarı Hüseyin Ekin, ilçeye bağlı Maltepe köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen Orhan Erol’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Gürdal, “Can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Evin yanması sebebiyle ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili birimlerimize gerekli talimatlar verildi. Ümit ediyorum bundan sonra hiçbir vatandaşımız bu tür afetlerle karşı karşıya kalmaz. Sizlerin acılarını paylaşıyoruz. Devlet olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi.