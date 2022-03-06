Vali Aktaş, Yenice Spor açılış maçına katıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Yenice Spor Kulübünün 2021-2022 yılı 1. Amatör Ligi açılış maçına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.

Açılış maçı öncesinde sporcularla bir araya gelen Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler, futbolculara başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 1. Amatör Ligi 2021-2022 sezonunun tüm sporculara, tüm takımlara, futbola gönül veren tüm vatandaşlara ve tüm hakemlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali İlhami Aktaş, Yenice Spor Kulübü ile Terzialan Spor Kulübü kaptanlarına ve müsabakanın hakemlerine başarılar diledi.