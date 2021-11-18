banner4556

Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti

banner4336

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir dizi ve ziyaret bulunan Vali İlhami Aktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’i ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ fakülte dekanlarını ziyaret etti
banner3909
banner4558

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir dizi ve ziyaret bulunan Vali İlhami Aktaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’i ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, fakülte dekanları ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Karaayvaz, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Boz ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Salih Zeki Genç, Vali İlhami Aktaş’a, fakülte çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler. Fakülte dekanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, görevlerinde başarılar diledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avrupa otomobil pazarı yüzde 29,3 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 29,3 daraldı
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4349

banner3841