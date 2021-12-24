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Yazar Uzun, Çanlılarla buluştu

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AK Parti Çan İlçe Başkanlığının katkılarıyla konferans tertip edildi.

Yazar Uzun, Çanlılarla buluştu

AK Parti Çan İlçe Başkanlığının katkılarıyla konferans tertip edildi.

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Kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolar ve çeşitli platformlarda kaleme aldığı yazılarıyla dikkat çeken Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun, söyleşi ve kitap imza programıyla Çan Belediyesi Düğün Salonunda Çanlılar ile bir araya geldi. Dijital platformlarda işlediği konulara geçmiş ve gündem odaklı yaklaşımıyla önemli bilgiler paylaşan Abdurrahman Uzun, Çanlılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Program sonunda AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin tarafından Uzun’a çiçek takdim edildi.

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