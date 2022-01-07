Yenice’de 11 yıldır başkanlık yapan Acar güven tazeledi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını 11 yıldır yapan Menduf Acar, yapılan seçimlerde güven tazeledi.

Yenice ilçesinde Belediye Park düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula; Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Belediye Başkanı Veysel Acar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz ile oda üyeleri katıldı.

268 üyesi bulunan oda seçimleri tek liste ile yapıldı. Seçimde 11 yıldır başkanlık görevi yapan Menduf Acar, yeniden Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni yönetim kurulu ise Mehmet Ertaş, Muammer Avcı, Engin Oruç, Mustafa Özer, Nuri Akçay ve İlhan Yağlı’dan oluştu.