Çanakkaleli balıkçılar av sezonuna hazır

Çanakkaleli balıkçılar, av yasağının bitmesine sayılı saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, Kemer köyü limanında dron ile teknelerin bakımı ve eskimiş ağların ilmek ilmek tamiri görüntülendi.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla son bulacak. Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi tayfalarını topladı. Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı. Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alınıp, avlanmaya hazır hale getirildi. Limanda teknelerin bakımı ve eskimiş ağların ilmek ilmek tamiri dron ile de görüntülendi. Çanakkaleli balıkçılar yarın akşam denize açılacaklar ve saatler 00.00’ı gösterdiğinde avlanmaya başlayacaklar.

"Marmara Denizi’nde hamsi, Kuzey Ege’de sardalye iyi görünüyor"

Av sezonu öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Görkem Kemerli, “Bugün burada sezon öncesi hazırlıklarımız var. Yakıt ikmalimiz, kasa, köpük, su, ağlarımızın tamiratı. Şu anda bazı teknelerimizin ağ tamiratı bitti. Bazıları hiç başlamadı, bazıları devam ediyor. Sezon için her şeyimizi, makinamızdan buzumuza, suyumuza her şeyimizi hazırlamaya çalışıyoruz şu anda. Balıkçının işi umut oluyor genel olarak. Marmara Denizi’nde hamsi iyi görünüyor, Kuzey Ege’de sardalye iyi görünüyor. Palamuttan pek iyi haberler yok. Hamsi ve sardalye diyelim, hayırlısıyla bizim yüzümüzü güldürecek balık bunlar. Allah herkesin yüzünü güldürsün hem balıkçımızın, hem vatandaşımızın. Bol bol balık yesin halkımız. 1 Eylül’de ağlarımızı denize atacağız. Avlarımızın bol ve bereketli geçmesini bekliyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlısı ve en iyisi olur” dedi.

35 yıldır balıkçılık yapan Rasim Perçin, “Ağlarımızı hazırlıyoruz. Kurşunla mantar dikiyoruz. İnşallah şansımız bol olur” diye konuştu.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

25 yıldır balıkçılık yapan Serkan Çağlar ise, “Allah’ın izniyle nasip ederse 1 Eylül’de denize çıkacağız, ağlarımızı salacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Mazot pahalı biraz, sıkıntılar var. Her şey pahalı ama Rabbim hayırlısını nasip etsin inşallah. Hazırlıklarımızı tamamladık. İşler tamam. Perşembe günü açılışımızı yapacağız. Denize çıkacağız, vira Bismillah diyeceğiz. Ağlarımızı tamir yaptık, mazot aldık, kumanyalar alındı, genel bakımlar yapıldı. Radar cihazlar, gözden geçirildi” şeklinde konuştu.