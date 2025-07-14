Canberk Kuş Beşiktaş'ta
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giyen forvet Canberk Kuş'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giyen forvet Canberk Kuş’u kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Canberk Kuş ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Türk kısa forvet Canberk Kuş’u kadrosuna kattı. Canberk Kuş son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giydi" denildi.