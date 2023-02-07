Canik'ten deprem bölgesine yardım seferberliği

Canik Belediyesi tarafından ilçede depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla deprem bölgesine yolcu edildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Canik Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini bölgeye gönderdi. Vatandaşlar tarafından belediyeye getirilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar dualarla deprem bölgesine yolcu edildi. Depremden etkilen vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, deprem bölgesine ekipman sevkiyatına devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere kamyon, paletli kepçe, tekerlekli kepçe ve ekskavatör deprem bölgesine sevk edildi.

Canik depremden etkilenen vatandaşlar için tek yürek

Vatandaşlardan tarafından belediyeye gelen yardım malzemelerinin hazırlanarak deprem bölgesine gönderildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemizi derinden etkileyen depremin ardından vakit kaybetmeden belediyemiz arama kurtarma ekibini ve sıcak yemek aracımızı deprem bölgesine gönderdik. İlçemizde depremden etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. İlçe halkımız yardım çağrımızla çok kısa bir süre içerisinde yardımlarını bizlere ulaştırdı. Gönüllü vatandaşlarımız ve personellerimizle birlikte yardım malzemelerini sınıflandırıp, hazır hale getirdik. Valiliğimiz ve AFAD ile koordinasyon halinde sürdürdüğümüz yardım çalışmalarımız neticesinde battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, gıda, bebek maması, bebek bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok insani yardım malzemelerinden oluşan tırlarımızı Canik’ten deprem bölgesine gönderdik. Başlattığımız yardım seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımıza ve personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi ekipman sevkiyatını sürüyor

Deprem bölgesine ekip ve ekipman sevkiyatının devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz arama kurtarma ekibi ve sıcak yemek aracımız bölgede çalışmalarında devam ediyor. Valiliğimiz ve AFAD ile koordinasyon halinde sürdürdüğümüz çalışmalarla ikinci ekibimizi dün akşam saatlerinde deprem bölgesine gönderdik. Yardım tırlarımızla birlikte daha önce gönderdiğimiz destek ekipmanlarına ek olarak deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere bir adet paletli kepçe, bir adet tekerlekli kepçe, bir adet ekskavatör ve bir adet kamyon gönderiyoruz. Tek temennimiz daha çok sevindirici haberler almak” diye konuştu.

Canik’te yardım seferberliği devam ediyor

Canik Belediyesi’nin ilçede depremden etkilenen vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların yardım malzemelerini belediye önüne kurulan yardım kabul çadırına, tüm hanım konaklarına, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’ne, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’ne ve Canik Meşe Tesisleri’ne getirebileceği kaydedildi. Ayrıca vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayarak diledikleri noktadan yardım malzemelerini ekiplere teslim edebileceği bildirildi.