Çankaya Aksu Caddesi'nin sel çilesi son buluyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Fidanlık ve Sağlık mahalleleri Aksu Caddesi’nde yoğun yağışlarda su baskınlarına neden olan sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi için 1. kademe çalışmalarını başlattı. Mahalle için 260 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren ekipler, 44 metre 600 mm beton boru ve 21 adet ızgara imalatı inşa ediyor. Ekipler, bölgenin sorunları çözülene kadar çalışmalarına devam edecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın yıllardır ihmal edilen sorunlarını program dahilinde tek tek gündemine alarak çözmeye devam ediyor. İlçelerin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren ASKİ, şimdi de Fidanlık ve Sağlık mahalleleri Aksu Caddesi’nin sel çilesine son vermek için harekete geçti. Bölgede 260 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiren ekipler, 44 metre 600 mm beton boru ve 21 adet ızgara imalatı inşa ediyor.

AKSU Caddesi’nde çalışmalar başladı

ASKİ ekipleri, Fidanlık ve Sağlık mahalleleri Aksu Caddesi’nde daha önceki hatların yetersiz oluşu ve yanlış bağlantılar sonucu oluşan sıkıntıları gidermek için 1. kademe çalışmalarını başlattı. Bölgedeki yağmur ve su baskınlarının önüne geçmeyi planlayan ekipler, İncesu Deresi’nin deşarjını sağlayacak yağmur suyu hatlarıyla birlikte bu sıkıntının giderilmesini hedefliyor.

‘‘Yaşanan baskınların önüne geçmeyi planlıyoruz’’

Ekiplerini çalışmalarını yerinde inceleyen Bölge Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı İlteriş Çankaya, ‘‘Çankaya ilçesi Fidanlık ve Sağlık mahalleleri Aksu Caddesi üzerinde yer alan daha önceki hatların yetersiz oluşu, yanlış bağlantılar sonucu yoğun yağışlarda sel baskınlarının yaşanması nedeniyle sorunlu ve hatalı imalatların düzeltilmesi, sıkıntıların giderilmesi için 1. kademe aşamasının çalışmasını başlattık. Buradaki çalışmalarımız sonucu yağmur ve su baskınlarının önüne geçmeyi ve İncesu Deresi’ne tamamen deşarjını sağlayacağımız yağmur suyu hatlarıyla bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını planlıyoruz. Bu ilk aşama çalışmamız, ikinci aşama çalışmamız da olacak. Trafik ve gerekli izinlerin alınmasına müteakip çalışmaları tamamlayıp burada yaşanan sel baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.