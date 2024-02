Çankaya Belediyesi'nde yeniden aday gösterilmeyen Taşdelen: 'Daha çok projelerimiz vardı ama siyasette her zaman hak yerini bulmuyor'

Çankaya Belediyesi’nde yeniden aday gösterilmeyen Alper Taşdelen, “Siyasetle uğraşanlar, siyasette her şeyin olabileceğini göze alarak siyaset yaparlar. Biz de devam etmek isterdik, daha çok projelerimiz vardı ama siyasette her zaman hak yerini bulmuyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir kreş açılışında ilçelilerle bir araya geldi. 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde partisi tarafından Çankaya Belediyesi’ne yeniden aday gösterilmeyen Taşdelen, konuşmasında bazı açıklamalarda bulundu.

“Daha çok projelerimiz vardı ama siyasette her zaman hak yerini bulmuyor”

Taşdelen konuşmasında siyasetle uğraşanların siyasette her şeyin olabileceğini göze alarak siyaset yaptıklarını dile getirerek, “Biz de devam etmek isterdik, daha çok projelerimiz vardı ama siyasette her zaman hak yerini bulmuyor. Bunlar siyasetin içinde olan konular. Buna ek olarak mahkeme kadıya mülk değil. Bir belediye başkanı olarak en büyük mutluluk bıraktığı eserlerle yaşamaktır. Bizim dönemimizde açılan 113 park işte orada. Oradaki her bir tabelada Alper Taşdelen yazacak. Kreşlerde ismimiz yaşayacak. Bizler tabii ki bu görevleri en iyi şekilde yaptık ama CHP her şeyden daha kıymetlidir ve her şeyden daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

Taşdelen, CHP’nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner’e yerel seçimlerde başarılar dileyerek, “Siyasette de bunlar olabilir, bunlar gelir geçer çünkü bizim parolamız ‘incinsen de incitmeyeceksin.’ Biz incinsek de incitmeyiz” şeklinde konuştu.