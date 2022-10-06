Çankaya Belediyesi'nin pazar yerine heykel sevdası esnafı ayaklandırdı

Çankaya’da bulunan Sıhhiye Pazar Yeri alanına pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için heykel yerleştirileceğini iddia eden esnaf, Çankaya Belediyesi önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Çankaya Belediyesine ait olan ve yaklaşık 50 yıldır hizmette olan Sıhhiye Pazar Yeri’nin olduğu alana pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için heykel dikileceği iddia edildi. Durumu öğrenen pazarcı esnafı belediyenin önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklamada bulunan Ankara Pazar Yerleri Esnafı Odası Başkanı Recep Ayhan, “Haftanın her günü kurulan Yenişehir pazarımızda sebze, meyve ve tuhafiye ürünleri satılıyor. 50 senedir burada ekmeğini kazanıyorlar. Belediye başkanı 15 gün önce bana haber gönderdi. Gidince bana ‘Sana pazar yeri yapıyorum’ dedi. Söz ettiği pazar yeri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yapılıyor. Oradan buraya bir esnaf gitse 250 liralık benzin yakar. 250 lira da geliş için yakar. Zaten 500 liralık satış yapılamıyor ki. Yapılan yer bizi idare etmiyor. Biz ekmeğimiz için mücadele edeceğiz. Kazandığımız mahkeme kararlarımız da var. Sağlıkçılara saygı duyuyoruz fakat 50 yıllık yerimizi kaldırıp heykel mi yapılır. İnsanlar bir kilo sebze meyve alamıyor. 50 senelik pazarı kapatıyorlar. Dağ başına pazar yeri yapılıyor. Biz yarın 5 bin kişi ile gelip yerimizi kimseye yar etmeyeceğiz. Bu pazar Çankaya halkınındır. Oradan gitmeyeceğiz” dedi.

Pazar yerlerinin kapatılmasını istemeyen esnaftan Dönüş Gürbüz, “Okullar açılmış. Alper başkan burada binlerce üniversite öğrencisine yemek veriyor. Peki bizim çocuklarımız ne olacak. Biz burada yıllardır ekmek yiyoruz. Kimse keyfine gelmiyor ki pazara. Bu mu sosyal belediyecilik” ifadelerini kullandı.

Geçinmekte zorlandığını söyleyen Gülfiye Özkan, “Aylık 5-6 bin lira kira ödüyorum. Pazarda esnaf olmak zorunda kaldım. Ağır KOAH hastasıyım. Soğukta pazara geliyorum ekmeğimi kazanmak için. Nefessiz kaldım. Nefes istiyorum, ekmek istiyorum. Beni yerimden yurdumdan etmesinler” diye konuştu.

Esnaftan Songül Ekşi de, “Aş, ekmek istiyorum. İnsanlara engel oluyorlar. Bizi yerimizden etmeyin. İki kuruşumuzdan etmeyin. Satış yapamadım. 70 lira verip tekrar boş halde evime gideceğim. Sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.