Çankaya Belediyesi personelinden Başkan Taşdelen'e protesto

Çankaya Belediyesi çalışanları, maaşlarının geç yatırıldığı ve yetersiz olduğu gerekçesiyle Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i protesto etti.

Çankaya Belediyesi personelinden Başkan Taşdelen'e protesto
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Çankaya Belediyesi çalışanları, maaşlarının geç yatırıldığı ve yetersiz olduğu gerekçesiyle Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’i protesto etti.

Çankaya Belediyesi’nde yüzlerce işçi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’i belediye yemekhanesinde protesto etti. İşçiler, Taşdelen’den maaşlarının zamanında yatırılmasını, refah seviyesi düzeyine arttırılmasını ve özlük haklarının iyileştirmesini talep etti. İşçiler, Çankaya Belediyesi’ni "Yönetim istifa" diyerek yuhaladı. Çalışanlar, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.