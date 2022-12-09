Çankaya-Mamak Viyadüğünde bakım ve onarım çalışması başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya-Mamak viyadüğünde bakım ve onarım çalışması başlatacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımına 1992’de başlanan ve 1998 yılında tamamlanan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğünde kullanıma bağlı olarak zamanla meydana gelen yıpranma nedeniyle detaylı bakım ve onarım çalışması başlatılacak. 2023 yılı ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yılın ilk yarısında tamamlanması hedeflenirken çalışmalar süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

“Köprümüzün bakım zamanı geldi”

Gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan, Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, toplam 604 metre uzunluğu ile Türkiye’de o günün şartlarında inşa edilen en uzun ardgermeli (betonarmeli dengeli konsol) yapı olan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğünün 64 metre yüksekliğiyle döneminin vizyoner projeleri arasında yer aldığını ifade etti. Söylemez, köprüde trafik yoğunluğunun giderek arttığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıllarda çok daha kritik bir altyapı tesisi haline gelmesini bekliyoruz. Bu köprümüz aşağı yukarı 30 yıllık bir yapı. Bu tarz köprülerde 10 bin gün zamandan sonra yarı ömür bakımı diyebileceğimiz bir bakım yapılmasına ve taşıyıcı elemanlarının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Köprümüzün de artık bakım zamanı geldi. Biz bunu hem gözlemlerimizden hem de burayı kullanan sürücülerimizin artan şikayetlerinden takip ediyoruz. Bunun üzerine yaz ayları itibarıyla bu köprüde etüt çalışmalarımıza başladık. Burada bu yapım tekniğiyle uzmanlaşmış uluslararası müşavirler ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Erhan Karaesmen’den faydalandık. Netice itibarıyla gözlemlerimiz doğru çıktı. Şimdi köprüye müdahale edilmesi gereği ortaya çıktı. Hazırlıklarımızı tamamladık, modelleme çalışmalarımızı yaptık ve ne tarz bir müdahalede bulunacağını belirledik. Bahar aylarıyla birlikte bu köprüde çalışmaları tamamlayarak köprünün ömrünü bir 30 yıl daha artırarak değerli hemşerilerimizin güvenli bir şekilde kullanımına sunmuş olacağız.”