Çankırı'dan depremzedeler için odun desteği

Çankırı'da köylerde yaşayan vatandaşlar hazırladıkları 1 tır dolusu odunu depremzedelere gönderdi.

Çankırı'dan depremzedeler için odun desteği
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çankırı’da köylerde yaşayan vatandaşlar hazırladıkları 1 tır dolusu odunu depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Çankırı’ya bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, depremzedelerin yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla odun desteğinde bulundu. Çuvallar halinde hazırlanan 1 tır dolusu odun, Adıyaman’a gönderildi.