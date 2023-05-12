Cankurtaranlar sudaki zorlu parkurlardan geçerek ilk sınavını verdi

Sakarya’nın kuzey sahillerinde milyonlarca turistin hayat güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran timinin yeni üyeleri, sudaki zorlu parkurlardan geçerek ilk sınavını verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuzey sahillerinde önlem planını hazırlamaya başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran timinin bu yıl görev yapacak kadrosu da planlandı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca’nın sahil kesimlerinde her yaz sezonunda yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin hayatı için nöbet tutan cankurtaranların arasına katılacak yeni personeller zorlu bir parkura tabi tutuldu. Görev için başvuru yapan 50 kişi, Büyükşehir Belediyesi’nin özel ekipleri tarafından yüzme havuzunda hazırlanan parkuru, belirlenen süre ve şartlara göre geçti. Cankurtaran adayları su altında ve üstünde insan taşıma, 15 metrelik tek nefeste hareket, 50 kilogramlık mankeni kurtarma, 5 dakika serbest yüzme gibi süreçlerden geçirildi. Puanlamaya alınan adaylar, sonuçlar incelendikten sonra seçilecek. Takıma katılacak olan ekibe ise daha sonra suni teneffüs, kalp masajı, suda müdahale ve taşıma konularında eğitimler verilecek. Alınan bilgiye göre ise bu yıl 44 cankurtaran Karasu, 23 cankurtaran Kocaali, 3 cankurtaran Kaynarca sahillerinde ve 2 cankurtaran ise Kocaali Kadınlar Plajı’nda olmak üzere toplam 72 personel görev alacak.