Canlarını hiçe sayan baba oğul tehlike saçtı

Bursa’da kamyonetin arkasında asılı giden baba ve oğlu, canlarını hiçe saydı. Arkadan gelen otomobil için de tehlike saçan 2 kişi, inişli çıkışlı virajlı yolda asılı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Pes dedirten olay, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında 2 kişinin asılı olduğu görenler, cep telefonuna sarıldı. Birinin çocuk olduğunu fark eden arkadaki sürücü, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Ancak oralı olmayan kamyonet sürücüsü de arkasında asılı olduğunu fark etmediği 2 kişiyle karanlıkta kayboldu.