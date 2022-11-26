Canlı bağlantıyla Kocaeli'den Antalya'ya ameliyat ve operasyon eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden canlı bağlantıyla Antalya’da düzenlenen 10. Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi’ne katılım sağlayan 2 bin uzmana uygulamalı eğitim verildi. Burada uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yeni operasyon yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Canlı bağlantıyla Antalya’daki katılımcılara eğitim veren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Hastanemizde yaklaşık 3-4 yıldır yıldır canlı yayın yapıyoruz. Avrupa’da bile böyle büyük bir merkez yok. Türkiye’de ve dünyada yapılabilen endoskopik uygulamaların tamamı bu tesiste yapılabiliyor. Irak’tan, Beyrut’tan, Suriye’den Tayvan’dan, Avrupa’dan eğitim için gelen doktorlar var" dedi.

Antalya’da düzenlenen 10. Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi’ndeki 2 bin katılımcıya Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorları tarafından yeni uygulamalar ve cihazlarla alakalı canlı bağlantı yapılarak eğitim verildi. Yurt içi ve yurt dışından kongreye katılım sağlayan katılımcılar, hem sorularını sorma fırsatı hem de öğrendikleri yeni bilgileri kendi merkezlerinde uygulama fırsatı buldu.

"Hastanemizde yaklaşık 3-4 yıldır yıldır canlı yayın yapıyoruz"

Eğitim veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Hastanemizde yaklaşık 3-4 yıldır yıldır canlı yayın yapıyoruz. Bu yılki yayınımız 39. Gastroenteroloji Kongresi ve 10. Gastroenterolojik Cerrahi Kongresi. Bunlar hem ulusal hem de uluslararası toplantı. Bugün endoskopideki kullanılan yeni teknikleri göstereceğiz. Avrupa’da bile böyle büyük bir merkez yok. Burada çok büyük bir merkezimiz var. 8 tane odada canlı yayın yapılabiliyor. Konferans salonlarıyla, uygulama ve dinlenme alanları ile oldukça büyük bir ünite. Türkiye’de ve dünyada yapılabilen endoskopik uygulamaların tamamı bu tesiste yapılabiliyor. Cihaz, donanım ve personel açısından yeterli eğitimi tamamlamış bir kurumuz" dedi.

"Erken evre kanserlerin tanısında kullanılan yöntemlerle ilgili cerrahlara, uzmanlara eğitim verdik"

Yapılan işlemlerle alakalı bilgilendirmelerde bulunan Rektör Hülagü, "Bugün erken evre kanserlerin tanısında kullanılan yöntemlerle ilgili cerrahlara, uzmanlara eğitim verdik. Tanıya giderken hangi yoldan gidilmesi ve hangi aletlerin kullanılması gerektiğini anlattık. Erken evre kanserlerin endoskopik yöntemle ameliyat etmeden çıkarılma tekniklerini gösterdik. Bununla ilgili uygulamalar yaptık. İkinci bir uygulama alanımız endosonografi dediğimiz yöntem. Ucundaki ultrason cihazıyla pankreas hastalıkları, safra yolları hastalıkları ve diğer ulaşılamayan bölgelere endoskopik yolla girdik ve bu yöntemleri gösterdik” diye konuştu.

"Uygulama için erken evre önemli"

Dış ülkelerden de eğitim için buraya doktorların geldiğini aktaran Prof. Dr. Hülagü, "Tümör şüphesi olan kanalların içerisine girip biyopsi alabiliyor ve uygulama yapabiliyoruz. Safra yollarında kırılamayan büyük taşları lazerlerle kırabiliyoruz. Pankreas kanallarında içeriye kaçan stentleri çıkarabiliyoruz. Tabi ki bunlar çok üst düzey teknik ve uygulamalar. Kanama olan bölgeleri lazerle yakabiliyoruz, müdahale edebiliyoruz. Tümör şüphesi varsa çıkarabiliyoruz. Tabi bunların hepsi erken evre olması gerekli." diye konuştu. Antalya’ya canlı bağlantı kurduklarını söyleyen Hülagü, "Bu canlı yayını 2 bin kişi izledi. Oldukça da başarılı bir uygulama oldu. Bizde sonraki nesil bu eğitim merkezinde bayrak yarışını sürdürecek. Arkadaşlar buradaki yeni teknikleri bizden öğreniyor ve kendi merkezlerinde yapıyor. Irak’tan, Beyrut’tan, Suriye’den Tayvan’dan, Avrupa’dan eğitim için gelen doktorlar var. Onları belli bir program dahilinde kabul ediyoruz. Türk Gastroenteroloji derneğinin Türkiye eğitim merkeziyiz. Onların uygun gördüğü kişileri fakülte ve üniversitelerden 1-2 ay gibi sürelerde eğitim veriyor ve sertifikalarını veriyoruz" şeklinde konuştu.