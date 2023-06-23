Canlı hayvan pazarı alıcı ile satıcıyı modern bir ortamda buluşturuyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim vaatlerinden birisi olan ve İstanbul’da belediye eliyle yapılmış ilk canlı hayvan pazarı özelliği taşıyan Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Yetiştiriciler modern bir tesiste satış yapma imkânı bulurken, kurban alıcıları da güvenli bir şekilde, gönül rahatlığıyla kurbanlarını satın alabiliyor.

Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık halde yapılan hayvan satışlarının düzenli ve kontrollü halde ilerlemesini sağlıyor. Kurban bayramlarında istenmeyen görüntülerin meydana gelmesi engelleniyor, çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturuluyor.

Diğer yandan pazarda oluşturulan kesim alanında ise İslami usullere uygun ve hijyenik bir şekilde kurban kesimleri de yapılabiliyor.