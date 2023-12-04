Canlı yayın esnasında depreme yakalandı

Bursa'da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Canlı yayın esnasında depreme yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da, uzman mali müşavir, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir Özgür Erdursun, depreme bu sırada yakalandı. Erdursun’un kısa süreli bir panik yaşadığı görüldü. Erdursun’un arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman