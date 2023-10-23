Canlı yayın yaparken kazaya şahit oldular: Kontrolden çıkan araç böyle savruldu

Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte araçla gezintiye çıkan gençler, sosyal medyada canlı yayın yaptıkları esnada, kontrolden çıkan bir otombil kendilerini teğet geçip, başka bir araca çarptı. Kaza anı, kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önündeki aracın sağından geçmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla savrulan sürücü cadde üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarpıp durabildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar sosyal medyada canlı yayın yapan gençlerin amatör kamerasına yansıdı.

Öte yandan, merkez Osmangazi ilçesi Merinos mevkiinde bir grup genç seyir halindeki otomobilden kendilerini camdan sarkıtarak tehlike saçtı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan gençler, cep telefonu kamerasına yansıdı.