Cannavaro, Başakşehir-Kocaelispor maçının tribünden takip etti

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro tribünden takip etti.

Başakşehir takımında Özbekistan Milli Takımı oyuncularından Abbosbek Fayzullaev sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, bir diğer Özbek futbolcu Eldor Shomurodov ise müsabakaya 11’de başladı.