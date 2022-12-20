Canpolat'tan Alibey'e tebrik

Maç sonrası bir açıklama yapan Canpolat “Bugün oynadığımız Alibey maçını 3-1 kaybettik. Öncelikle Ali Tonta başkanımı ve değerli yönetimini kutlarım. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Ben inanıyorum bizim çocuklar bu işi bitirecekler. Sezon sonu şampiyon olacağız” diye konuştu.

REDOKS'TAN ÖRNEK EV SAHİPLİĞİ

Öte yandan Redoks Avcılar Tahtakale Kartalları Kulüp Başkanı Yılmaz Canpolat ve yönetimi Alibeyspor yönetimine örnek bir ev sahipliği yaptı. Maç öncesi konuk kafileyi kapıda karşılaşan, yakından ilgilenerek maç sonrası da galibiyetlerinden dolayı kutlayan siyah beyazlılar futbolda dostluğun önemini de bir kez daha pekiştirmiş oldu. Alibeyspor yönetiminin de Avcılar temsilcisinin karşılamasından ve misafirperverliğinden son derece memnun kaldığı ifade edildi.