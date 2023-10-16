Çanta Atatürk parkına coşkulu açılış

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Parkı için açılış töreni düzenlendi. 10.000 metrekare alan üzerine inşa edilen Atatürk Parkı ile Çanta Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk eğlence alanı ve amfitiyatrolarla hoş vakit geçirebilecekleri modern bir alana kavuştu. Atatürk Parkında ayrıca açık hava düğünleri ve sosyal etkinlikler de ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.

ŞAHİN: “ÇANTA MAHALLESİ OLARAK TÜM HİZMETLERDEN YARARLANDIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, “Silivri Belediyesi şehirleşme, tarım ve hayvancılık konusunda birçok destek veren bir belediyedir. Çanta Sancaktepe Mahallesi olarak Silivri Belediyesinin vermiş olduğu tüm desteklerden yararlandık. Bu desteklerinden dolayı Silivri Belediyesine ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, şahsım ve halkımız adına çok teşekkür ederim” dedi.

SUSULU: “PARKIMIZ MAHALLEMİZE ÇOK YAKIŞTI”

Muhtar Şahin’in ardından konuşan Çanta Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu, “Açılışı yapılacak olan parkta çocuklarımız ve aileleri için her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş. Parkımız mahallemize çok yakıştı. Bu park Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın güzel bir hediyesidir. Bu güzel parkın yapılmasına vesile olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine yürükten teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇAĞDAŞKENT YENİ BİR PARKA KAVUŞACAK”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni bir müjde veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yaklaşık 10.000 metrekare alana tekabül eden ve içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk eğlence alanları, amfitiyatro ve açık hava düğünlerinin ücretsiz bir şekilde yapılacağı Atatürk Parkımızın açılışını yapıyoruz. Biz göreve gelmeden önce bir söz vermiştik. Silivri yalnızca çarşı meydanından, sahilinden ibaret değildir; Silivri’nin köyleri, beldeleri ve çeperlerinde yerleşim var demiştik. Silivri'yi öyle bir yönetim felsefesiyle, yönetim anlayışıyla yöneteceğiz ki herkesi bütüncül bir anlayışla kucaklayacağımızı ifade etmiştik. Bu şehirde 7’den 77’ye herkese, üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz demiştik. Kısık seslere ses, darda olanları nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız demiştik. Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes için olacak demiştik. Allah'a şükürler olsun ki sizlerin de bize vermiş olduğu güçle, sizlerden aldığımız enerjiyle bu söylediklerimizin hepsini tek tek yerine getirdik. Hangi mahallemize gittiysek, o mahallede dezavantajlı hangi sokağımız varsa işe oradan koyulduk. Uzun yıllar ihmal edilen Çanta Mahallesi’nin toplu konutlar bölgesi, Çağdaşkent bölgesi diye bilinen bölgemize elimizi uzattık. Yol, kaldırım, aydınlatma yoktu. Silivri Belediyesi olarak konutlar bölgesinin tamamına yakınının asfalt çalışmalarını bitirdik. Ağaçlandırma çalışmalarını ve ışıklandırma çalışmalarını bitirdik. Bu hizmetlerimizle sınırlı kaldık mı? Hayır kalmadık. Çağdaşkent bölgesinden buraya gelen Çantalı hemşehrilerime 7.000 metrekare alan içerisinde yürüyüş pistlerinin, basketbol sahalarının, kamelyalıların ve etkinlik alanının olduğu bir parkın da müjdesini vermiş olalım. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Mahallemizdeki Atatürk Caddesi, Altınçeşme, Kırmızıgül, Millet, İsmet İnönü caddeleri ve Kalyon, Kısmet, Cebir sokaklar başta olmak üzere birçok cadde ve sokağımızda yol iyileştirmelerini bitirmiş durumdayız. Çanta Mahallesi’nde girmediğimiz sokak, girmediğimiz mahallemiz yok. Eksiklerimiz var mıdır? Tabii ki vardır ama şunu bilin ki en kısa zamanda bu eksiklikleri de tamamlayacağız. Atatürk bulvarımızda ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde ışıl ışıl bir bulvarla karşı karşıya olacaksınız. Yine Çanta Mahallemizin en önemli eksiklerinden biri D-100 karayolu, E-5 karayolunda bir üst geçit yoktu. Çanta Mahallemizde bunun sözünü seçimden önce vermiştik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız taleplerimizi karşıladı. Bugün üst geçidimizi yapıp, bitirip, kullanımınıza açtık. Köylüye dönük, üretime dönük yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığının alınacağı, çiftçimiz ve üreticilerimizin ürünlerini satılabilmesi adına bir köy pazarımızı tefriş ettik. Bununla birlikte ücretsiz tezgâh imkânı sağladık. 12 hafta içerisinde buraya 100 metre uzaklıkta içerisinde 35x51 ölçülerinde halı saha, tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, fitness aletleri bulunan Çanta çapında bir spor adasını gençlerimize, çocuklarımıza armağan edeceğiz. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Dergâh Sokak üzerinde bulunan 2 ayrı bölgede 2 tane mini parkımızın yapımı da devam ediyor. İnşallah bu ay içerisinde bu 2 parkımızda bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Çanta Mahallemize eğitim alanındaki en büyük eksikliklerden olan bir lisenin yapılmasının sözünü vermiştik. Biz bu sözü tutabilmek için gerekirse Ankara'da yatacağız. Bu liseyi Çanta Mahallemize kazandıracağız dedik. Çok uğraştık ama en sonunda bir yiğit çıktı. Ayfar ailesinin Yönetim Kurulu Başkanı Gani Bey’in sayesinde 24 derslikli meslek lisesinin temelini attık. Ayfar ailesi burayı 1 yıl içerisinde tamamlayıp sizlerin, bizlerin, çocuklarımızın eğitimine sunacak. Çantalı hemşehrilerim adına Ayfar ailesine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“KARINCA MİSALİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri’de hizmetlerin hızla devam edeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Turizm, sanayi ve tarım konuları Silivri'nin ayrılmaz üçlüsüdür. Silivri’yi sanayisinden, turizminden ve tarımından koparmadan inşa edebiliriz. Ne sanayiden ne turizmden ne de gıda tedariğinin kaynağı olan tarımdan vazgeçelim. Tarım topraklarından vazgeçmeyelim. Tarım adına kooperatifler aracılığıyla burada çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. AR-GE'den tohum dağıtımına, silaj dağıtımından fide dağıtımına, hayvanların tüm aşılarından, hayvan gübrelerinin bertaraf edilmesine kadar herkesin gıpta ettiği, parmak ısırdığı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çanta Mahallesi tarımsal üretim konusunda gayet başarılı. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar sonuçlarını veriyor. Kadınlarımıza burada bir mahalle evimizi açtık. Hanımefendilere de teşekkür etmek istiyorum. Mahalle evlerimiz son derece faydalı oldu. Çok güzel ürünler üretiliyor. Hem sosyalleşme hem de hane halkına bir getiri olması noktasında mahalle evimizdeki etkinlikler son sürat devam ediyor. Hanımefendilerle Edirne ve Bursa cami gezilerimiz, Çamlıca gezisi, İslamiyet Müzesi gezisi vs. birçok kültürel ve sosyal etkinlikte bir arada olduk. Hanımefendiler hiç merak etmeyin, hizmetlerimizin ardı arkası kesilmeden sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, üniversiteye yeni başlayan çocuklarımıza hoş geldin desteğinden üniversite bursuna, sınav harçlarının ödenmesinden etüt merkezlerine, ücretsiz dershanemizden ücretsiz yabancı dil kurslarımıza, yaz spor okullarımızdan güzel sanatlar akademisine kadar gençlere yatırım yapmaya, onlarla beraber olmaya devam ediyoruz. Tabi bu saydıklarım yeter mi? Bence yetersiz. Bunlarla yetinirsek gelişen, büyüyen Silivri’ye ayak uyduramayız. Daha iyisini, güzelini, fazlasını ve daha niteliklisini hep beraber pekâlâ yapabiliriz. Çanta’da hayat var diyerek altyapı, üstyapı, eğitim, spor, sağlık, tarım, hayvancılık, kültür ve sanat alanlarında yeni hizmetleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bundan hiç mi hiç şüpheniz olmasın. Silivri artık dev projeleri, artan yaşam kalitesi, doğası, denizi, kültürü misafirperver insanları ve geleneksel festivalleriyle İstanbul ve Türkiye'de adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlara inat içimizde yanan hizmet ateşiyle bu kadim şehre, Silivri’mize hizmet etmeye, sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Dedikodu yapanlara, asılsız ithamda bulunanlara, hizmet siyasetini değil, algı siyasetini kendine şiar edilenlere Çanta’dan diyeceklerim var: Siz ağustos böceği gibi vızıldamaya devam edin. Biz büyük eserler bırakmak için karınca misali çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çanta geçmiş dönem belediye başkanı Tahir Sert, böylesine güzel bir park yaptıkları için Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Silivri Dans Kulübü ekipleri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Kültür Merkezi müzisyenleri müzik dinletisinde bulundu. Daha sonra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve oda başkanları tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı.