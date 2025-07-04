Çanta'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanta Sancaktepe Mahallesi’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Balcıoğlu: “Tüm kurumlarımızla koordineli müdahale ettik”

Silivri’nin Çanta Sancaktepe Mahallesi’nde 3 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyümüş, karadan ve havadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı. Yangının ardından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Nihayet, Çanta Sancaktepe Mahallemizde meydana gelen orman yangını, tüm kurumlarımızın koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına karşı cansiparane mücadele eden tüm ekiplere gönülden teşekkür ediyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Silivri’mize geçmiş olsun.” dedi.

Soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Yangının ardından bölgede tekrar alevlenme riskine karşı hem karadan hem havadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sıcak hava ve rüzgârlı koşullar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.