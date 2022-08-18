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Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği

Silivri Belediyesi tarafından Çanta ve Gümüşyaka mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Töreni ile 150 üreticiye 495 bin TL değerindeki 30 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 1.500 dönüm araziye ekim yapabilecek.

Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanta ve Gümüşyakalı üreticilere tohumluk arpa desteği

Bu sezon kendi arazilerinde ürettiği 500 ton tohumluk arpayı üreticilere hibe edecek olan Silivri Belediyesi, Sertifikalı Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenlerine devam ediyor. Çanta ve Gümüşyaka mahallelerinde düzenlenen törenlerle 150 üreticiye 495 bin TL değerinde 30 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplam 1.500 dönüm araziye ekim yapabilecek. 

Yusuf Eker

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