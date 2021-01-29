Çağdaşkent Sakinlerinin 10 Yıllık Hasretinde Mutlu Son

Silivri Belediyesi sokak ve caddelerde yol yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çanta Sancaktepe Mahallesi Kırmızıgül ve Altınçeşme caddelerindeki yol bozukluğu nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talepleri yerine getirildi ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile 4 bin 600 ton asfalt serimi yapıldı. Belediye ekiplerince kaldırım genişletme ve yenileme çalışmasının da tamamlanmasının ardından bölge sakinleri, “Yollarımız yapıldı. Çağdaşkent mutlu, biz mutluyuz.” diyerek Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

BÜNYAMİN AKBAYIR/ SİTE SAKİNİ

Çağdaşkent Bilgehan Sitesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 15 yıldır burada oturuyorum. Bizim burada en büyük sıkıntılarımız yol, kaldırım ve aydınlatmaydı. Ben bu sıkıntıları site yöneticisi olarak daha önceki yönetime defalarca ilettim, dile getirdim. Fakat 10 yıl boyunca burada herhangi bir çalışma olmadı. Daha sonra buradaki sıkıntılarımızı seçim döneminde Volkan beye ilettim. Burada yola, aydınlatmaya, kaldırıma ihtiyacımız olduğunu anlattım. Bu bölgede yaklaşık 1800 konut var. 5 bin kişiye yakın insan yaşıyor. Volkan bey sağ olsun geldi yollarımızı, kaldırımlarımızı, ışıklandırmalarımızı yaptı. Bu yollarda çamurdan çıkılmıyordu. Gece karanlıktan yolda yürüyemiyorlardı, araba çarpıyordu. İnsanlar buradan markete giderken çamur içinde kalıyorlardı. Şimdi her taraf yapıldı. Başkanımız seçimden önce buranın sözünü verdi ve seçimden sonra da yaptı. Ben şahsım ve bütün site sakinlerimiz adına Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

HASAN AÇIK / ESNAF

Eskiden çizmelerle geziyorduk burada. Her taraf çamur, çukurdu. Seller sular basıyordu buraları. Şimdi sitemizin yolu otoban gibi oldu. Yollar kaldırımlar hepsi çok güzel. Şimdi insanlar çıkıp rahatlıkla geziyor, yürüyüş yapıyor, spor yapıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun.

NEDRET KIRMIZIOĞLU / MİNİBÜS ESNAFI

Çanta-Silivri arası minibüsçülük yapıyorum. Daha önce yolumuz çok bozuktu. Şimdi yağ gibi yol yapıldı. Yollarımız bozuk olduğu için sanayiden çıkamıyorduk. Yolumuz hem genişledi hem de iki kat asfaltla döşendi. Volkan Başkanımıza hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

BEKİR ÇELİKKOL / ESNAF

Ben 8 yıldır burada oturuyorum ve esnaflık yapıyorum. Burada daha önceden büyük sıkıntılarımız vardı. Volkan Başkanımız sayesinde çözüldü. Mesela iki yaya yan yana bu yoldaki kaldırımda yürüyemiyordu, kaldırımlar yapıldı. Akşam olduğunda karanlıktan kimse kimseyi göremiyordu, yayalara araba çarpıyordu, aydınlatmalar yapıldı. Kısacası; yolumuz yapıldı Çağdaşkent mutlu, biz mutluyuz, Volkan Başkan mutlu. Çok teşekkür ediyoruz.