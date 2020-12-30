Kaçak yapı ile mücadele devam ediyor

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemi devam ediyor. Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Çanta Mahallesinde tarım arazisine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen kaba inşaatı tamamlanmış havuzlu yapının yıkımı işlemi, alınan güvenlik önlemleri altında belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarım arazilerine, orman arazilerine ve maliye hazinesine ait arazilere yapılan kaçak yapılara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini belirtti.