Çantadan 3 bin 570 hap çıktı: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonda ele geçirilen çantadan 3 bin 570 adet hap çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu’da 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların üzerinde ve bir çanta içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 255 tablet halinde 3 bin 570 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, haklarında gerekli soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.