Çantaköy Ayfar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatında İncelemelerde Bulunuldu

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, bağışçı Abdülgani Binici ve İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcıları Hikmet Baltacı ile Hakan Çoban, 139 ada 2 parsel üzerinde yapımı devam eden Çantaköy Ayfar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında, okul inşaatının son durumu yerinde değerlendirildi ve projenin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi alındı. Kaymakam Toğan, bu önemli eğitim yatırımı için bağışçı Abdülgani Binici'ye teşekkür ederek, okulun tamamlanmasıyla bölgedeki eğitim altyapısının güçleneceğini ifade etti.