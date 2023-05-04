Çantaköy bi arkadaşa bakıp çıktı 7-0
TFF İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta oynanan maçta Çantaköy ev sahibi olarak çıktığı maçta Çiftlikköy önünde gol şov yaptı: 7-0.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip 8. dakikada Suphan Murat Demir’in attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada İlkay Sıkıntılı skoru 2-0 yaptı. 39’da Batuhan Akgül ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıya da etkili başlayan Silivri temsilcisi güle oynaya farka koştu. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren diğer golleri 49’da Keremcan Özdemir, 55’te İbrahim Turan, 66’da Suphan Murat Demir, 71’de de Mustafa Çengel’den geldi. Bu sonuçla Çantaköy 15 puana yükselirken Çiftlikköy de 1 puanda kaldı.