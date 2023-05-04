Çantaköy bi arkadaşa bakıp çıktı 7-0

TFF İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta oynanan maçta Çantaköy ev sahibi olarak çıktığı maçta Çiftlikköy önünde gol şov yaptı: 7-0.

Çantaköy bi arkadaşa bakıp çıktı 7-0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip 8. dakikada Suphan Murat Demir’in attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada İlkay Sıkıntılı skoru 2-0 yaptı. 39’da Batuhan Akgül ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıya da etkili başlayan Silivri temsilcisi güle oynaya farka koştu. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren diğer golleri 49’da Keremcan Özdemir, 55’te İbrahim Turan, 66’da Suphan Murat Demir, 71’de de Mustafa Çengel’den geldi. Bu sonuçla Çantaköy 15 puana yükselirken Çiftlikköy de 1 puanda kaldı.