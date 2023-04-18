Çantaköy'den, İzzettin'e vurgun: 3-2

İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta oynanan maçta Çantaköy deplasmanda İzzettinspor'u 3-2 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Çantaköy'den, İzzettin'e vurgun: 3-2
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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4d
4d

İzzettin Stadı’nda oynanan maçta deplasman ekibi 6. dakikada Mutlu Kaçak’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Silivri temsilcisi bu gole 41. dakikada Fatih Kırlangıç’ın attığı golle yanıt verince ilk yarının skoru ortaya çıktı: 1-1. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı siyahlılar 48. dakikada Fevzi Zonguldak’ın attığı golle 2-1 öne geçti. İzzettinspor bu gole 65’te tecrübeli İbrahim Çakıroğlu ile yanıt verince skora yeniden denge geldi: 2-2. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Suphan Murat Demir maçın skorunu ilan etti: 2-3. Maçın son anlarında ev sahibi ekipten Berk Toprak, konuk ekipten de Mustafa Doğan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım da maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.