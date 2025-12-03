Çantaköy Durmak Bilmiyor: 5-0!

TFF İstanbul 1. Amatör Küme 1. Grup’ta zirvedeki yerini koruyan Çantaköyspor, deplasmanda oynadığı Oklalıspor maçında adeta gol şov yaptı. Geçtiğimiz hafta Güzelcespor karşılaşmasında saha olayları nedeniyle yarıda kalan mücadele sonrası moralini bozmayan sarı-siyahlılar, bu hafta sahaya kazanma alışkanlığını taşıdı.

İlk Yarıda İki Gol, İkinci Yarıda Fırtına

Çanakça Stadı’nda oynanan mücadelede Çantaköy, 14. dakikada Volkan’ın golüyle öne geçti. 34. dakikada Murat Köse farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı 2-0 tamamlandı.

Emre Bağlama’dan Duble, Murat Köse’den Nokta

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren lider ekip, 60. dakikada Emre Bağlama ile üçüncü golü buldu. Beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Emre, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Maçın skorunu 72. dakikada Murat Köse belirledi: 0-5.

Zirvede Tek Başına

Bir maçı tescil edilmediği için 8 maç sonunda 24 puana ulaşan Çantaköy, namağlup liderliğini perçinledi. Sadece 3 puanı bulunan Oklalıspor ise haftayı son sırada tamamladı.

Çantaköyspor’un bu üstün performansı, kulüp tarihinin en formda dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarların büyük desteğini arkasına alan ekip, hedefini açıkça koydu: “Bu sezon şampiyonluk Silivri’ye gelecek.”