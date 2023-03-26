Çantaköyspor ağır darbe aldı 5-0

İhsaniye Stadı’nda oynanan maçta oyunun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tutan ev sahibi ekip ilk yarıda farka giderken ikinci yarıda da rölanti bir futbolla 3 puanı cebine koydu. Ev sahibi ekip 24. dakikada Murat Köse’nin attığı golle perdeyi açtı: 1-0. 32. dakikada Melih Bozkuş skoru 2-0’a getiren isim oldu. Golden sonra hızını kesmeyen kırmızı siyahlılar 37. dakikada Murat Köse ile bir gol daha bularak 3-0 öne geçti. 41. dakikada savunmadan ileri çıkan Fatih ev sahibi ekip adına ilk yarının skorunu belirledi: 4-0. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak daha rölanti bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip 66. dakikada Emrah Şahin’le bir gol daha bularak skoru ilan etti: 5-0. Bu sonuçla sezona 3 puanla başlangıç yapan Oklalıspor galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşırken Çantaköy de sezonun ilk maçından evine puansız dönmek zorunda kaldı.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU