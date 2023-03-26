Çantaköyspor ağır darbe aldı 5-0
İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta sezonun açılış maçında transferin flaş takımı Oklalıspor, kendi sahasında ve seyircisi önünde Çantaköy'ü 5-0 mağlup ederek lige gövde gösterisi yaparak başladı.
İhsaniye Stadı’nda oynanan maçta oyunun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tutan ev sahibi ekip ilk yarıda farka giderken ikinci yarıda da rölanti bir futbolla 3 puanı cebine koydu. Ev sahibi ekip 24. dakikada Murat Köse’nin attığı golle perdeyi açtı: 1-0. 32. dakikada Melih Bozkuş skoru 2-0’a getiren isim oldu. Golden sonra hızını kesmeyen kırmızı siyahlılar 37. dakikada Murat Köse ile bir gol daha bularak 3-0 öne geçti. 41. dakikada savunmadan ileri çıkan Fatih ev sahibi ekip adına ilk yarının skorunu belirledi: 4-0. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarak daha rölanti bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip 66. dakikada Emrah Şahin’le bir gol daha bularak skoru ilan etti: 5-0. Bu sonuçla sezona 3 puanla başlangıç yapan Oklalıspor galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaşırken Çantaköy de sezonun ilk maçından evine puansız dönmek zorunda kaldı.
Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU