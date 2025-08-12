Çantaköyspor'dan 13 Ağustos'ta Şampiyonluk Gecesi Daveti

Silivri’mizin köklü spor kulüplerinden Çantaköyspor, bu sezon gösterdiği üstün performansla grubunu lider tamamlayarak Amatör 1. Lig’e yükseldi. Kulüp, bu büyük başarıyı 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılacak Şampiyonluk Gecesi ile taçlandıracak.

Kulüp Başkanı Tayfun Özkök ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emirhan Öztürk, Atakan Kasapoğlu ve Fatih Erboy, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu ziyaret ederek davetlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, nazik davetleri için kulüp yönetimine teşekkür ederek, “Çantaköyspor’un bu gurur verici başarısında emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi yürekten kutluyorum. Sporun birleştirici gücüyle Silivri’mizi daha büyük başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.