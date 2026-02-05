Çantaköyspor'dan Kamuoyuna Çağrı: Şampiyon Takıma Şampiyon Saha

Açıklamada; futbolcuların, teknik ekibin, yönetimin ve taraftarların ortak emeğiyle gelen şampiyonluğun tesadüf olmadığı vurgulanırken, köy sahasının atıl ve bakımsız durumda olduğu, bu nedenle takımın kendi sahasında maç oynayamadığı ifade edildi.

Kulüp yönetimi, sahalarının yalnızca bir oyun alanı değil; anıların, emeklerin ve Çantaköyspor ruhunun oluştuğu yer olduğunu belirtti. Süper Amatör Lig seviyesinde mücadele edebilmek için modern bir saha ve spor tesisinin artık zorunluluk hâline geldiği kaydedildi.

Açıklamada; gençlerin sporla buluşması, çocukların sahalarda yetişmesi ve takımın maçlarını kendi sahasında, kendi taraftarıyla oynayabilmesi için başta Silivri Belediyesi, Kaymakamlık ve ilgili kurumlar olmak üzere tüm yetkililer desteğe davet edildi.

Kulüp, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Şampiyon takıma şampiyonluk yakışır bir saha gerekir. Çantaköyspor varsa Çantaköy var.”