Çantaköyspor Fırtınası Sürüyor: Zirvede Tek Başına!
TFF İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele eden Çantaköyspor, İstanbul Arena'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Ortaköy Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı kart ve goller heyecanı doruğa çıkardı.
TFF İstanbul 2. Amatör Lig’de zirve mücadelesi veren Çantaköyspor, hafta sonu Ortaköy Stadı’nda oynanan İstanbul Arena karşılaşmasından 4-2’lik galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirdi. Maçın hakemliğini Hakan Sever, Yunus Emre Yılmaz ve İrfan Söylemez üstlendi.
Müsabakaya etkili başlayan Çantaköyspor, 26. dakikada Kıvanç Sarızeybek’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arena, 30. dakikada Ablet Teşna ile eşitliği sağladı. Golün hemen ardından, 31. dakikada Kıvanç Sarızeybek kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İstanbul Arena, 37. dakikada Mehmet Bülbül’ün golüyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Çantaköyspor oldu. 55. dakikada Berk Varol’un golüyle skor 2-2’ye geldi. 76. dakikada Emre Kamacı'nın golüyle öne geçen Çanta, 78. dakikada Tufan Sevim’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve maçı 4-2 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu galibiyetle Çantaköyspor, TFF İstanbul 2. Amatör Lig’de zirvede tek başına yoluna devam ediyor.