Çantaköyspor genel kurula gidiyor

Çantaköyspor, 19 Nisan’da olağanüstü genel kurul için sandık başına gidiyor. Toplantıda tek adayın mevcut Başkan Vekili Atakan Kasapoğlu olduğu bildirildi.

Genel kurul tarihi açıklandı

Silivri’nin köklü amatör spor kulüplerinden Çantaköyspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüp yönetiminin resmi duyurusuna göre genel kurul toplantısı, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 26 Nisan 2026 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacağı açıklandı.

Tek aday Atakan Kasapoğlu

Olağanüstü genel kurulda mevcut Başkan Vekili Atakan Kasapoğlu’nun tek aday olarak seçime gireceği öğrenildi. Kasapoğlu’nun, kulübün yeni dönem yapılanması ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan hedefler doğrultusunda üyelerden destek isteyeceği ifade edildi.

Gündemde ibra, seçim ve bütçe var

Genel kurul gündeminin de yoğun olduğu belirtildi. Buna göre toplantı, açılış ve yoklamayla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Sonrasında divan kurulu seçimi yapılacak.

Geçmiş dönem yönetim ve denetim kurullarının ibrasının oylanacağı genel kurulda, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından tahmini bütçe görüşülerek üyelerin onayına sunulacak. Toplantının dilek ve temenniler bölümüyle sona ermesi bekleniyor.

Üyelere katılım çağrısı

Çantaköyspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tüm üyelere genel kurula katılım çağrısında bulunuldu. Kulübün geleceği açısından önem taşıyan toplantıda, yeni döneme ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.