Çantaköyspor hedefe kilitlendi

TFF İstanbul 2. Amatör Kümede mücadele eden Çantaköyspor inançla çalışıyor. Kulüp Başkanı Devrim Uzun yaptığı açıklamasında; “Biz hiçbir oyuncumuza her hangi hedef aşılamıyoruz. Centilmence mücadele asıl hedefimizdir. Maç maç ilerliyoruz lig sonunda ne olur o zaman göreceğiz. Şimdiden hedef biçmek, hedef belirlemek yanlış olur. Lig uzun bir maraton ve biz de nefesimizi kontrollü kullanmak zorundayız” dedi.

ÇOLAKOĞLU, BÜNYE ŞAMPİYONLUK KALDIRIR

Çantaköyspor ana sponsoru Nuri Çolakoğlu yaptığı açıklamasında; “Bu bünye çok şampiyonluk kaldırır. Silivrispor, Çantaköyspor ve Beşiktaş bu üçünün yeri bende ayrıdır. Onun için Çanta’da önceliklerimiz arasında. Kendi gençleriyle mücadele eden bir kulüp gelecekte iyi yerlere gelecektir” dedi.