Çantaköyspor, Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Çantaköyspor yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi “Önceki gün oynanan Güzelcespor U-18, Çantaköyspor U-18 maçının ardından takımımıza yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı sonucunda oyuncularımızdan biri yoğun bakımda, bir diğerinin ise çenesi kırılmış hastanede müşahede altındadır. Bütün kamuoyuna ve tüm taraftarlarımıza çağrımız, bu tür olayların hiçbir şekilde hoş görülemeyeceğidir. Kulübümüz, tüm hukuki ve idari yolları kullanarak, bu iğrenç saldırıyı kınamaya ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması için gereken her türlü adımı atmaya devam edecektir” denildi.

GÜZELCESPOR U-18 LİGDEN ÇEKİLDİ

Güzelcespor yönetiminden flaş karar. U 18 Liginde Çantaköyspor ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle takımı ligden çeken sarı siyahlı yönetim bir açıklama yayınlayarak bu tür olayların sporun değerleriyle bağdaşmadığını, hiçbir şekilde kabul edemeyeceklerini paylaştı.

Güzelcespor yönetim tarafından yapılan açıklamada “Bugün Güzelcespor olarak büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız bir olay yaşanmıştır. 18 yaş grubunda oynanan lig maçımızda spora ve sporcu ahlakına yakışmayan bir kavga meydana gelmiştir. Bu tür olayları, sporun temel değerleriyle bağdaşmadığını ve hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Özellikle Çantaköyspor'un iki değerli sporcusunun yaşadığı talihiz olay neticesinde hastaneye kaldırıldıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu genç sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Sporun, dostluk, centilmenlik ve Fair Play ruhuyla var olması gerektiğini unutmamalıyız. Ancak son zamanlarda bu yaş grubundaki maçlarda şiddet ve agresif davranışların giderek arttığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu tür olayların hem oyuncuların hem de takımların geleceğini olumsuz etkilediğini, aynı zamanda sporun ruhuna büyük zarar verdiğini vurgulamak isteriz. Bu sebeple Güzelcespor olarak içinde bulunduğumuz ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Sporda şiddet ve olumsuz davranışlara karşı her zaman sıfır toleransla yaklaşacağımızı, bundan sonra da bu yöndeki her türlü olayı kınadığımızı ifade etmek isteriz. Bu karar sadece takımımızı ve oyuncularımızı değil sporun huzurlu ve sağlıklı bir ortamda gelişmesini isteyen tüm paydaşları düşünerek aldığımız bir adımdır. Amacımız sporun gerçek ruhunun ön plana çıkması için adım atmak, gençlerimizi pozitif bir şekilde eğitmektir. Tekrar Çantaköyspor'un sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadesine yer verildi.