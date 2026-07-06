Çantaspor'da Öncelik İç Transfer! Yeni Sezon Planı Netleşiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çantaspor'da transfer mesaisi başladı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği iç transfere verdi. Geçtiğimiz sezonun kadrosunu büyük ölçüde korumayı planlayan yönetimin, performans değerlendirmeleri doğrultusunda bazı oyuncularla ise yollarını ayıracağı öğrenildi.

Teknik Heyetten Kapsamlı Rapor

Teknik Direktör Mustafa Öztürk'ün hem iç hem de dış transfer çalışmalarına ilişkin kapsamlı raporunu yönetime sunduğu, dış transfer listesinde yer alan futbolcularla da ilk temasların kurulduğu belirtildi.

Kasapoğlu: "Önümüzdeki 10 Gün Kritik"

Transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Atakan Kasapoğlu, ilk hedeflerinin A takımda iç transferi tamamlamak olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Mevcut kadromuzu büyük ölçüde koruyacağız. Beş transfer yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Mutabık kaldığımız isimler var. Mutabık olup daha sonra netleştiremediğimiz oyuncular da oldu. Acele etmiyoruz, zamanımız var. Önümüzdeki 10 gün içinde transfer çalışmalarımızın büyük bölümünü netleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çantaspor yönetiminin, iç transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından dış transfer hamlelerini de kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.