Çark Caddesi'nde dönüşüm altyapıyla başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Çark Caddesi’nin trafiğe açık alanında başlattığı dönüşüm çalışması bölgedeki altyapının yenilenmesi işlemiyle başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi’nde vatandaşların sosyal yaşamına dokunacak bir dönüşüm projesi başlattı. Çalışma çerçevesinde Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ve Millet Bahçesi arasında araç trafiği Serdivan yönüne kapatılacak. Yalnızca Adapazarı yönü trafiğe açık olacak bölümün sağına ve soluna geniş yürüyüş, bisiklet yolu ve dekoratif alanlar inşa edilecek. Osmanlı çınarları arasından geçecek olan yeni sosyal donatı alanı, caddenin trafiğe kapalı olan bölümünün devamı vasfında olacak.

Bölgedeki dönüşüm Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin altyapı yenileme işlemiyle başladı. Haftanın ilk gününde bölgede mesaiye başlayan ekipler civardaki iş yerlerinin ve ikametlerin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyacını karşılayan hatları yeniliyor. Öte yandan, Fen İşleri Dairesi ekipleri de caddenin Serdivan istikametindeki bordürleri ve yapıları projenin uygulanması için hazır hale getirdi. Caddenin iki yönündeki kaldırımlar, daha sosyal bir kullanım alanı oluşturulması için kaldırılıyor. Çalışma bittiğinde Çark Caddesi’nin işaret edilen bölümünde trafik yalnızca Adapazarı yönüne işleyecek, diğer yön ise artık tamamen sosyal donatı alanına dönüşecek. Proje tamamlandığında, vatandaşlar için şehirmerkezinde yürüyüş yapabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri yeni bir alan kazandırılmış olacak.