Çark Caddesi'nde şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’ne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, emniyeti sağlamak için caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemede, çantanın içerisinden çamaşır çıktığı öğrenildi. Tedbir maksatlı kapatılan cadde tekrar açıldı.