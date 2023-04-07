Çark Caddesi'nin yeni yüzü için son dokunuşlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi’nin trafiğe açık olan bölümünde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde asfalt serim işleminin ardından cadde üzerinde bulunan ızgara ve bacalarda kot farkını giderme işlemlerini tamamlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Caddesi’nin trafiğe açık olan kısmında devam eden proje çerçevesinde altyapısını yenilediği caddenin şimdi ise ızgara ve bacalardaki kot farkını gideriyor. Ticari faaliyetleri, tarihi dokusu ve sosyal alanlarıyla şehrin kalbi haline gelen Çark Caddesi’nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde bölgede peyzaj, bisiklet yolu ve asfalt serim işlemi tamamlandı. Projenin başında bölgenin altyapısını sorunsuz bir şekilde yenileyen SASKİ ekipleri ise asfalt serim işleminin tamamlanması ile birlikte baca ve ızgaralarda oluşan kot farkını yaya ve sürücülerin güvenliği için ortadan kaldırıyor.