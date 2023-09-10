Çark Deresi ve çevresi temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korumak için sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin simgelerinden biri haline gelen Çark Deresi ve çevresini korumak için gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sıklıkla yapılan temizlik çalışmaları çerçevesinde dere etrafına ve içerisine atılan atıklar toplanırken aynı zamanda uzayan yabani otlar da biçildi.