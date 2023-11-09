Carlos Moreno '15 dakikalık Şehir'i anlattı

Esenler Belediyesi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nü ünlü akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen “Uluslararası Şehircilik Paneli” ile kutladı. Dünyaca ünlü Şehir Plancısı Prof. Dr. Carlos Moreno da panelde ‘15 Dakikalık Şehir”i anlattı.

Esenler Belediyesi 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde Uluslararası Şehircilik Paneli düzenledi. Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği panelde sürdürülebilir şehirler, şehircilik anlayışı ve kentsel dönüşüm konuları konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Dilek Darby, Mimar Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu, Yüksek Mimar Özlem Özbilen ve ünlü Şehir Plancısı Profesör Carlos Moreno katıldı.

Panelin ilk oturumunda; Ali Faruk Göksu “Sürdürülebilir Şehircilik”, Doç. Dr. Serhat Başdoğan “İstanbul Depremi ve Diğer Olası Afetlere Karşı Şehirlerin Dayanıklılığı Nasıl Arttırılır?”, Yüksek Mimar Özlem Özbilen “Dünya’dan Kentsel Dönüşüm Örnekleri”, Prof. Dr. Ayşe Dilek Darby de “Günümüzde Şehir Plancısının Rolü” konularını ele aldı.

“15 dakikalık şehir hayatımızı kolaylaştıracak”

Panelin ikinci oturumuna Zoom üzerinden bağlanan dünyaca ünlü Şehir Plancısı Prof. Dr. Carlos Moreno ‘15 Dakikalık Şehirler” hakkında konuştu. Moreno, “Yaşam tarzımızı değiştirmek, daha sağlıklı ve gelişmiş şehirler kurmak için çalışıyoruz. Türkiye’deki şehirlerin de bir sürü ekonomik kaynaklı sorunları oluyor. Hazırladığımız programla daha kolay ve düzgün şehirler kurmuş olacağız. Günlük aktivitelerimizi daha kısa zamanda yapabileceğiz. Hem hayatımızı kolaylaştıracak hem de ekonomimizi yükselteceğiz. Aynı zamanda iş fırsatı da yakalanmış olacak” ifadelerini kullandı.