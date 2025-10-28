Çarpıp kaçtı
Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir araç çarpışmanın ardından olay yerinden kaçtı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada, bir araç çarpışmanın ardından olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiiye göre, Şehit Hakan Tamaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EAA 718 plakalı Mitsubishi Space marka araca, Emniyet Sokak üzerinden çıkan bir araç aniden çarptı. Çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken, kazada maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, bölgede inceleme başlattı. Kaçan aracın tespit edilmesi için çalışma sürüyor.