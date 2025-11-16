Çarpışmanın etkisiyle başını kaldırıma vurdu, ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooterın sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Ramiz A.(21) yönetimindeki scooter, Coşkun T.(39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen scooterdan düşerek başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.