Çarptıkları adamın yanından bir an olsun ayrılmadılar: İlk müdahaleyi de onlar yaptı

Güngören’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adama ilk müdahaleyi ona çarpan sürücü ve ablası gerçekleştirdi. Sürücü ve ablası parmağına tampon yaptıkları yaralı adamın üzerine güneşlik tuttu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. 34 BFZ 356 plakalı aracıyla trafikte ilerleyen M.Y, yolun karşısına geçmeye çalışan Sezai İhtiyar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere yığılırken, aracın içinde bulunan M.Y ve ablası S.Y araçtan hemen inerek Sezai İhtiyar’ın durumunu kontrol etti. İki kardeşin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralı adama ilk müdahaleyi onlar yaptı

Kazanın şokunu üzerlerinden atmaya çalışan iki kardeş, yerdeki adamın yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralı adamı yere yatırıp sabit durması gerektiğini söyleyen sürücü ve ablası, adamın yaralı parmaklarına tampon yaptı. Sürücü bir yandan güneşten etkilenmemesi için adamın tepesinden güneşlik tuttu. Bölgeye gelen zabıta ekipleri de yaralı adamın ağrıyan bacağını bir kartonla sabitledi. Sezai İhtiyar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.Y. ve ablası S.Y. ifadelerini vermek için polis ekipleri ile birlikte olay yerinden ayrıldı.